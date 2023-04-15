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Купить коттедж в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

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7 объектов найдено
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 121,583
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
268 м²
€ 123,385
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаетс…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
235 м²
€ 126,086
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
382 м²
€ 162,111
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
153 м²
€ 130,589
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттеджв Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 179,223
Предлагаем Вашему вниманию усадьбу расположенную в экологически чистом районе, на берег…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
202 м²
€ 135,093
Двухэтажный современный жилой дом, расположен в ближайшем пригороде г.Бреста, 15-20 минут ез…

Параметры недвижимости в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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