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Купить квартиру в Мостовский район, Беларусь

Мосты
2
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Мосты, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мосты, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 5/5 Этаж
€ 20,939
Продается отличная просторная квартира в г.Мосты. Расположена на пятом этаже пятиэтажного ки…
Квартира 3 комнатыв Мосты, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мосты, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 5/5 Этаж
€ 17,024

Параметры недвижимости в Мостовский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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