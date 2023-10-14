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Дома в Мостовский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Мостовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается современный дом на окраине деревни (д. Бояры Мостовского р-на). Прекрасное живопис…
€20,452
Дом с мебелью, с гаражом в Микелевщина, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом
Микелевщина, Беларусь
Площадь 126 м²
В продаже двухэтажный дом в живописном месте Гродненская обл., Мостовский р-он., а.г. Микеле…
€45,660

Параметры недвижимости в Мостовский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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