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Купить дом в Мостокский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 14,578
с Предлагаем к продаже добротный деревянный жилой дом в д.Шапчицы (4 км от города).В доме 4 …
Домв Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 11,845
Небольшой дом в сосновом бору ,уединенной локации.В экологически чистом районе  в 300 м…

Параметры недвижимости в Мостокский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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