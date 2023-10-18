ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Мостокский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Мостокский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната с домофоном
Брест, Беларусь
1
35 м²
3/5
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1987 г.п., 3 / 5 кирпич, 36,7 / 34,9 / 18,4…
€33,104
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
4
81 м²
5/9
4-комнатная квартира, г. Брест, ул. Краснознаменная, 1977 г.п., 5 / 9 панель, 88,3 / 81,0 / …
€60,060
Рекомендовать
Дом с гаражом
Минск, Беларусь
81 м²
Дом 80,6 кв.м. на тихой улице в Сельхозпоселке на 4,95 сотках земли. В шаговой доступности з…
€94,109
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном, с металлическая дверь, в центре города
Минск, Беларусь
3
82 м²
2/5
Продается отличная, просторная 3-комнатная квартира, расположенная на втором этаже "сталинк…
€106,405
Рекомендовать
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Минск, Беларусь
6
2
184 м²
4/15
Просторная и стильная квартира в отличном доме ждет своих хозяев. 180 метров света, уюта,…
€312,122
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь, с подвалом
Дворец, Беларусь
4
97 м²
1/2
Квартира даёт ощущение, что Вы находитесь в своём собственном доме, где есть все удобства и …
€3,783
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Орша, Беларусь
4
76 м²
2/9
Продаётся просторная, уютная 4 комнатная квартира с мебелью по адресу: ул.Перекопская, д.18.…
€38,306
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
4
73 м²
6/9
Продаётся просторная 4-х комнатная квартира для большой семьи. Окна квартиры выходят на две …
€75,193
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
3
68 м²
5/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гаврилова, 1988 г.п., 5 / 9 панель, 72,6 / 67,8 / 39,8 /…
€45,872
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
3
2
124 м²
2/12
€199,219
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Слуцк, Беларусь
3
62 м²
5/5
Продажа 3-х комнатной квартиры в г. Слуцке, по ул. Социалистической, 142. Общая площадь квар…
€25,537
Рекомендовать
Дом
Брест, Беларусь
121 м²
Коробка жилого дома в г.Бресте. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 173,4 кв.м, общ.- 120,76 кв.м, ж…
€56,749
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мостокский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL