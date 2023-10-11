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Жильё в Марковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с гаражом, с садом, с баней в Марковичский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Марковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
€3,301

Параметры недвижимости в Марковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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