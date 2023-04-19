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Купить дом в Марковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Марково, Беларусь
Дом
Марково, Беларусь
185 м²
€ 16,310
Дом для большой семьи на берегу озера Адрес: д. Марково, ул.Набережная ✔️ Преимущества нашег…
Домв Марковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Марковский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 13,576
Уютный дом  с большой кухней в тихом месте! Адрес: д. Сковородки ⭕️ О Вашем будущем уча…
Домв Марково, Беларусь
Дом
Марково, Беларусь
46 м²
€ 13,667
Продаётся крепкий бревенчатый жилой дом  в агрогородке Марково, который построен в 1968…

Параметры недвижимости в Марковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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