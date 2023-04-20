Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Кореличский район
  5. Малюшичский сельский Совет
  6. Дома

Купить дом в Малюшичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Малюшичи, Беларусь
Дом
Малюшичи, Беларусь
59 м²
€ 5,479
Добротный крепкий дом с хозяйством на краю деревни в тихом месте, в отдалении от соседей. Дл…

Параметры недвижимости в Малюшичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти