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Купить дом в Малорита, Беларусь

7 объектов найдено
Домв Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
66 м²
€ 13,510
Лот 6991. В городе Малорита продаётся дом 1967 года постройки общей площадью 66,2 кв.м. Здан…
Домв Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
107 м²
Цена по запросу
Современный дом для круглогодичного проживания в тихом живописном м…
Домв Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
113 м²
€ 64,850
Дом под чистовую отделку в г.Малорите. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 112,8 кв.м, общ.- 112,8 к…
Домв Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
75 м²
€ 4,053
ЛОТ 5438. В продаже жилой дом в агрогородке Малоритский район. Одноэтажный, деревянный, обли…
Домв Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
56 м²
€ 53,141
Жилой дом в г.Малорите. 1962 г.п., реконструкция 2020 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 70,2 кв.м, общ.- …
Домв Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
166 м²
€ 58,545
Жилой дом в г.Малорите. 2002 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 173,5 кв.м, общ.- 166,0 кв.м, …
Домв Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
136 м²
€ 62,148
Жилой дом в г.Малорите. 2010 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 135,9 кв.м, общ.- 135,9 кв.м, …
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