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Дома с бассейном в Молодечно, Беларусь

1 объект найдено
Дом с бассейном, с гаражом, с садом в Молодечно, Беларусь
Дом с бассейном, с гаражом, с садом
Молодечно, Беларусь
Площадь 131 м²
Экологичный уютный дом в черте города Адрес: Молодечно, пер. 1-ый Семинарийский. ❤️Продается…
€95,030

Параметры недвижимости в Молодечно, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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