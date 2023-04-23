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Дома в Молодечно, Беларусь

14 объектов найдено
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
86 м²
€ 13,428
Продаётся участок в городе Молодечно  Адрес: Молодечно, 1-й Рабочий пер. ❤️ Продажа уча…
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
163 м²
€ 83,810
Коттедж для жилья в живописном месте города! Адрес: Молодечно, ул. Красненская ❤️ Продам бол…
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
200 м²
€ 62,182
Продаётся двухэтажный коттедж рядом с Комсомольским парком! Адрес: г. Молодечно, пер. Чернях…
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
136 м²
€ 60,289
Продаётся невероятно просторный коттедж, полностью готовый к проживанию, идеальный для больш…
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
83 м²
€ 35,957
Готовый дом со всеми удобствами и гаражом! Адрес: Молодечно, ул. Богушевича. ❤️Просторный од…
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
57 м²
€ 21,448
 Готовый дом в благоустроенном районе Молодечно Адрес: Молодечно, ул. Речная 2-я  …
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
91 м²
€ 35,957
Отличный дом в районе площади Старое Место! Адрес:  Молодечно, 1 пер.Чехова ⭕️ О Вашем …
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
161 м²
€ 40,553
Дом с большим участком в тихом месте Молодечно! Адрес: Молодечно, переулок 1-й Сухой ✔️ Преи…
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
119 м²
€ 28,387
Кирпичный дом со всеми удобствами в Молодечно! Адрес: Молодечно, ул.Марата Казея ⭕️ О Вашем …
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
77 м²
€ 41,905
Продажа четырёхкомнатного дома с баней! Адрес: Молодечно, ул. Мицкевича.  ❤️Просторный …
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
106 м²
€ 85,613
Коттедж с мебелью, беседкой, баней и гаражом!  Адрес: Молодечно, ул.Черняховского ⭕️ О …
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
46 м²
€ 26,945
Дом с двумя участками в центре Молодечно  Дом вдали от дороги в центре г. Молодечно, ул…
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
60 м²
€ 17,843
Участок 15 соток имеет вытянутую прямоугольную форму, ровный, огорожен со всех сторон. На уч…
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
264 м²
€ 216,284
 Продается уютный, большой коттедж в лучшем месте г. Молодечно!  Молодечно –…

Параметры недвижимости в Молодечно, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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