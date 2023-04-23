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Коттеджи в Молодечно, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
163 м²
€ 83,810
Коттедж для жилья в живописном месте города! Адрес: Молодечно, ул. Красненская ❤️ Продам бол…
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
200 м²
€ 62,182
Продаётся двухэтажный коттедж рядом с Комсомольским парком! Адрес: г. Молодечно, пер. Чернях…
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
136 м²
€ 60,289
Продаётся невероятно просторный коттедж, полностью готовый к проживанию, идеальный для больш…
Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
264 м²
€ 216,284
 Продается уютный, большой коттедж в лучшем месте г. Молодечно!  Молодечно –…

Параметры недвижимости в Молодечно, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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