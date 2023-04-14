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Купить недвижимость с бассейном в Молодечненский район, Беларусь

Молодечно
62
Красненский сельский Совет
32
Олехновичский сельский Совет
32
Радошковичский сельский Совет
24
Радошковичи
14
Мясотский сельский Совет
13
Чистинский сельский Совет
11
Тюрлёвский сельский Совет
8
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3 объекта найдено
Домв Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
132 м²
€ 24,882
Продается приватизированный участок вместе с дачным домом в товариществе «Дорожник&raq…
Домв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 22,530
Прекрасная  благоустроенная дача в Молодечненском направлении( 38 км. от Минска), рядом…
Коттеджв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 135,723
Продаётся стильный коттедж из бруса профилированного 18х18 с жилой мансардой, расположенный …

Параметры недвижимости в Молодечненский район, Беларусь

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