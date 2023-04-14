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Купить коттедж с бассейном в Молодечненский район, Беларусь

Радошковичский сельский Совет
3
Молодечно
2
Мясотский сельский Совет
2
Чистинский сельский Совет
2
Олехновичский сельский Совет
1
Радошковичи
1
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1 объект найдено
Коттеджв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 135,723
Продаётся стильный коттедж из бруса профилированного 18х18 с жилой мансардой, расположенный …

Параметры недвижимости в Молодечненский район, Беларусь

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