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Жильё в Малобаховский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Малобаховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Малобаховский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 4,506
Sell the cottage, s/t. Lugovtsy, Orshansky district, Moscow level 1, walls - wood, covered w…

Параметры недвижимости в Малобаховский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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