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Дома в Мокранский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Мокранский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мокранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1984 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 122,5 кв.м, общ.- 122,5 кв.м, жил.…
€34,144
Дом в Мокранский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мокранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1967 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 32,2 кв.м, общ.- 32,2 кв.м, жил.- …
€2,175
Дом в Мокранский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мокранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1991 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 79,8 кв.м, общ.- 79,8 кв.м, жил.- …
€11,350
Дом в Мокранский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мокранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,7 кв.м, общ.- 41,3 кв.м, жил.- …
€6,148
Дом в Мокранский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мокранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1952 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 26,1 кв.м, общ.- 26,1 кв.м, жил.- …
€2,743
Дом в Мокранский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мокранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 29,4 кв.м, общ.- 29,4 кв.м, жил.- …
€2,743

Параметры недвижимости в Мокранский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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