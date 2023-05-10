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Квартиры в Мокранский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ляховцы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ляховцы, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
€ 6,384

Параметры недвижимости в Мокранский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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