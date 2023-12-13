Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Маховский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Маховский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Маховский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Маховский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/2
Дом в идеальном состоянии 111/90/21 кв.м в живописном месте д. Костинка, Маховский с/с в 20…
€74,315
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Маховский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти