Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
27
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Могилёвская область
Могилёв
Дома
Дома в Могилёв, Беларусь
Дом
Очистить
43 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
178 м²
€ 90,819
Продаётся двухуровневая квартира (таунхаус) в укромном квартале города Могилёва. Живописное …
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 23,613
Продаётся участок 13 соток с домом в районе ж/д вокзала. Участок ровный, прямоугольной формы…
Коттедж
Могилёв, Беларусь
171 м²
€ 138,953
Продается коттедж в Малой Боровке. Общая площадь 171 м.кв. блочно- кирпичный, утеплён, оштук…
Дом
Могилёв, Беларусь
50 м²
Цена по запросу
Продается дом хоз.постройками и ровным участком (11 соток) на ул.Кисилева ,Малая Боровка. &n…
Дом
Могилёв, Беларусь
Цена по запросу
Коттедж
Могилёв, Беларусь
290 м²
€ 227,048
Коттедж 6 спален
Могилёв, Беларусь
2 ванных комнат
171 м²
Количество этажей 2
€ 138,953
Продается коттедж в Малой Боровке. Общая площадь 171 м.кв. блочно- кирпичный, утеплён, оштук…
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 49,951
Продаётся шикарный дом в центре города по улице Чкалова. Одна часть дома 1950 года постройки…
Коттедж
Могилёв, Беларусь
180 м²
€ 108,983
Предлагается к продаже двухэтажный коттедж 1990 г.п.в частном секторе Броды. Общая площадь 1…
Дом
Могилёв, Беларусь
36 м²
€ 19,526
Дом
Могилёв, Беларусь
79 м²
€ 18,073
Дом
Могилёв, Беларусь
179 м²
€ 45,319
Продается 2-х этажный, 7-ми комнатный жилой дом. . При продаже остается вся мебель, кухонный…
Дом 2 спальни
Могилёв, Беларусь
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 1
€ 29,970
Продается квартира в блокированном доме, по ул.Садовой. Три комнаты ,прихожая , кухня, сануз…
Дом
Могилёв, Беларусь
200 м²
Цена по запросу
Продаётся большой 2-этажный деревянный дом 200 м2 2008 года постройки. Вода подведёна, канал…
Дом
Могилёв, Беларусь
614 м²
€ 236,130
Продаётся дом (таунхаус) в укромном квартале города Могилёва. Живописное место, хороши…
Дом
Могилёв, Беларусь
87 м²
€ 33,149
Дом
Могилёв, Беларусь
158 м²
€ 27,155
Продаем 2-х уровневую квартиру в блокированном кирпичном доме недалеко от водоема на Ф…
Дом
Могилёв, Беларусь
89 м²
€ 21,343
Продажа деревянного сруба по ул.Алтайской.Состояние жилое.В доме 3 комнаты ,полы ДСП,п…
Дом
Могилёв, Беларусь
42 м²
€ 15,893
Дом
Могилёв, Беларусь
228 м²
Количество этажей 2
€ 59,032
Дом 3 спальни
Могилёв, Беларусь
80 м²
€ 34,511
Продаётся крепкий дом в р-не Дачного.Общая площадь 80 квадратов, газовое отопление, централь…
Дом 5 спален
Могилёв, Беларусь
5 Количество комнат
1 ванных комнат
213 м²
Количество этажей 2
€ 102,626
Продается великолепный дом по улице Большая Чаусская. На участке в 12 соток располагается до…
Дом 6 комнат
Могилёв, Беларусь
6 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
Количество этажей 2
€ 56,126
Продаётся уютный, теплый дом частично с мебелью в районе дачного посёлка в городе Могилёве с…
Дом
Могилёв, Беларусь
68 м²
€ 56,126
Продаётся уютный, теплый дом частично с мебелью в районе дачного посёлка в городе Могилёве с…
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
647 м²
€ 363,277
Продажа двухэтажного танхауса по ул. Сурганова в живописном районе Печерского ле…
Дом
Могилёв, Беларусь
75 м²
€ 29,970
Продается уютный домик по улице Струшня со всеми центральными коммуникациями.Дом состоит из …
Дом
Могилёв, Беларусь
52 м²
€ 31,787
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 45,410
Дом
Могилёв, Беларусь
64 м²
€ 17,710
Дом
Могилёв, Беларусь
156 м²
€ 162,566
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Могилёв, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты