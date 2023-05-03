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Дома в Могилёв, Беларусь

43 объекта найдено
Таунхаус в Могилёв, Беларусь
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
178 м²
€ 90,819
Продаётся двухуровневая квартира (таунхаус) в укромном квартале города Могилёва. Живописное …
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 23,613
Продаётся участок 13 соток с домом в районе ж/д вокзала. Участок ровный, прямоугольной формы…
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
171 м²
€ 138,953
Продается коттедж в Малой Боровке. Общая площадь 171 м.кв. блочно- кирпичный, утеплён, оштук…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
50 м²
Цена по запросу
Продается дом хоз.постройками и ровным участком (11 соток) на ул.Кисилева ,Малая Боровка. &n…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Цена по запросу
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
290 м²
€ 227,048
Коттедж 6 спален в Могилёв, Беларусь
Коттедж 6 спален
Могилёв, Беларусь
2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 138,953
Продается коттедж в Малой Боровке. Общая площадь 171 м.кв. блочно- кирпичный, утеплён, оштук…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 49,951
Продаётся шикарный дом в центре города по улице Чкалова. Одна часть дома 1950 года постройки…
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
180 м²
€ 108,983
Предлагается к продаже двухэтажный коттедж 1990 г.п.в частном секторе Броды. Общая площадь 1…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
36 м²
€ 19,526
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
79 м²
€ 18,073
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
179 м²
€ 45,319
Продается 2-х этажный, 7-ми комнатный жилой дом. . При продаже остается вся мебель, кухонный…
Дом 2 спальни в Могилёв, Беларусь
Дом 2 спальни
Могилёв, Беларусь
1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 1
€ 29,970
Продается квартира в блокированном доме, по ул.Садовой. Три комнаты ,прихожая , кухня, сануз…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
200 м²
Цена по запросу
Продаётся большой 2-этажный деревянный дом 200 м2 2008 года постройки. Вода подведёна, канал…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
614 м²
€ 236,130
Продаётся дом (таунхаус) в укромном квартале города Могилёва.  Живописное место, хороши…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
87 м²
€ 33,149
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
158 м²
€ 27,155
Продаем 2-х уровневую квартиру в блокированном кирпичном доме  недалеко от водоема на Ф…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
89 м²
€ 21,343
Продажа деревянного сруба по ул.Алтайской.Состояние  жилое.В доме 3 комнаты ,полы ДСП,п…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
42 м²
€ 15,893
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
228 м² Количество этажей 2
€ 59,032
Дом 3 спальни в Могилёв, Беларусь
Дом 3 спальни
Могилёв, Беларусь
80 м²
€ 34,511
Продаётся крепкий дом в р-не Дачного.Общая площадь 80 квадратов, газовое отопление, централь…
Дом 5 спален в Могилёв, Беларусь
Дом 5 спален
Могилёв, Беларусь
5 Количество комнат 1 ванных комнат 213 м² Количество этажей 2
€ 102,626
Продается великолепный дом по улице Большая Чаусская. На участке в 12 соток располагается до…
Дом 6 комнат в Могилёв, Беларусь
Дом 6 комнат
Могилёв, Беларусь
6 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 2
€ 56,126
Продаётся уютный, теплый дом частично с мебелью в районе дачного посёлка в городе Могилёве с…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
68 м²
€ 56,126
Продаётся уютный, теплый дом частично с мебелью в районе дачного посёлка в городе Могилёве с…
Таунхаус в Могилёв, Беларусь
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
647 м²
€ 363,277
Продажа  двухэтажного танхауса по ул. Сурганова в живописном  районе Печерского ле…
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
75 м²
€ 29,970
Продается уютный домик по улице Струшня со всеми центральными коммуникациями.Дом состоит из …
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
52 м²
€ 31,787
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 45,410
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
64 м²
€ 17,710
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
156 м²
€ 162,566

Параметры недвижимости в Могилёв, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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