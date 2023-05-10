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Дома с бассейном в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
43
Бобруйск
4
Кадинский сельский Совет
4
Полыковичский сельский Совет
4
Дашковский сельский Совет
3
Семукачский сельский Совет
3
4 объекта найдено
Коттедж в Бобруйск, Беларусь
Коттедж
Бобруйск, Беларусь
Площадь 252 м²
Цена по запросу
Дом в Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
€ 14,592
Дом в Осиповичи, Беларусь
Дом
Осиповичи, Беларусь
Площадь 106 м²
€ 64,753
Коттедж в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 352 м²
€ 355,688

Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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