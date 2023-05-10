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Беларусь
Могилёвская область
Дома
Дома в Могилевской области, Беларусь
Могилёв
43
Бобруйск
4
Кадинский сельский Совет
4
Полыковичский сельский Совет
4
Дашковский сельский Совет
3
Семукачский сельский Совет
3
Дом
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96 объектов найдено
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По рейтингу
Дом
Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 59,281
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
178 м²
€ 91,202
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 23,713
Коттедж
Могилёв, Беларусь
171 м²
€ 139,539
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Дом
Могилёв, Беларусь
50 м²
Цена по запросу
Дом
Могилёв, Беларусь
Цена по запросу
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 3,648
Дом
Бобруйск, Беларусь
96 м²
€ 29,185
Дом
Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 23,713
Коттедж
Могилёв, Беларусь
290 м²
€ 228,005
Дом
Туголица, Беларусь
190 м²
€ 54,721
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
300 м²
€ 54,721
Коттедж
Межисетки, Беларусь
112 м²
€ 29,185
Дом
Межисетки, Беларусь
107 м²
€ 32,833
Коттедж 6 спален
Могилёв, Беларусь
6
2
171 м²
2
€ 139,539
Дом
Каменичи, Беларусь
44 м²
€ 6,293
Дом
Вильчицы, Беларусь
45 м²
€ 11,400
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 50,161
Коттедж
Могилёв, Беларусь
180 м²
€ 109,442
Дом
Могилёв, Беларусь
36 м²
€ 19,608
Дом
Могилёв, Беларусь
79 м²
€ 18,149
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 14,592
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 10,853
Дом
Кличев, Беларусь
49 м²
€ 9,941
Дом
Липенский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 12,768
Дом
Вязье, Беларусь
108 м²
€ 21,888
Дом
Химовский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 6,658
Дом
Горбовичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 12,586
Дом
Шклов, Беларусь
220 м²
€ 42,409
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Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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