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  4. Дома

Дома в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
43
Бобруйск
4
Кадинский сельский Совет
4
Полыковичский сельский Совет
4
Дашковский сельский Совет
3
Семукачский сельский Совет
3
96 объектов найдено
Дом в Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменнолавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
€ 59,281
Таунхаус в Могилёв, Беларусь
Таунхаус
Могилёв, Беларусь
Площадь 178 м²
€ 91,202
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 23,713
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 171 м²
€ 139,539
Дом в Семукачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 50 м²
Цена по запросу
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Цена по запросу
Дом в Семукачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Семукачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
€ 3,648
Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 96 м²
€ 29,185
Дом в Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
€ 23,713
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 290 м²
€ 228,005
Дом в Туголица, Беларусь
Дом
Туголица, Беларусь
Площадь 190 м²
€ 54,721
Коттедж в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
€ 54,721
Коттедж в Межисетки, Беларусь
Коттедж
Межисетки, Беларусь
Площадь 112 м²
€ 29,185
Дом в Межисетки, Беларусь
Дом
Межисетки, Беларусь
Площадь 107 м²
€ 32,833
Коттедж 6 спален в Могилёв, Беларусь
Коттедж 6 спален
Могилёв, Беларусь
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
€ 139,539
Дом в Каменичи, Беларусь
Дом
Каменичи, Беларусь
Площадь 44 м²
€ 6,293
Дом в Вильчицы, Беларусь
Дом
Вильчицы, Беларусь
Площадь 45 м²
€ 11,400
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
€ 50,161
Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 180 м²
€ 109,442
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 36 м²
€ 19,608
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 79 м²
€ 18,149
Дом в Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
€ 14,592
Дом в Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
€ 10,853
Дом в Кличев, Беларусь
Дом
Кличев, Беларусь
Площадь 49 м²
€ 9,941
Дом в Липенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
€ 12,768
Дом в Вязье, Беларусь
Дом
Вязье, Беларусь
Площадь 108 м²
€ 21,888
Дом в Химовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Химовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
€ 6,658
Дом в Горбовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горбовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
€ 12,586
Дом в Шклов, Беларусь
Дом
Шклов, Беларусь
Площадь 220 м²
€ 42,409

Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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