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Коттеджи с бассейном в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
7
Кадинский сельский Совет
4
Полыковичский сельский Совет
4
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж в Бобруйск, Беларусь
Коттедж
Бобруйск, Беларусь
Площадь 252 м²
Цена по запросу
Коттедж в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 352 м²
€ 355,688

Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

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