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Продажа квартир-студий в Беларуси

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Студия 1 комната
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/5
€ 29,889

Параметры недвижимости в Мачулищи, Беларусь

недорогая
элитная
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