Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
27
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Минский район
Мачулищи
Квартиры
Квартиры в Мачулищи, Беларусь
Квартира
Очистить
44 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Студия 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
28 м²
2/5
€ 29,889
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
47 м²
3/5
€ 42,421
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
48 м²
2/5
€ 44,200
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
63 м²
4/5
€ 54,842
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
3
79 м²
3/5
€ 53,840
Продаются квартиры в новостройке ЖК «Соколиный край» – это комфортный и ую…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
46 м²
3/5
€ 34,964
Продаются квартиры в новостройке ЖК «Соколиный край» – это комфортный и ую…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
60 м²
3/5
€ 42,963
Продаются квартиры в новостройке ЖК «Соколиный край» – это комфортный и ую…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
28 м²
2/5
€ 26,006
Продаются квартиры в новостройке ЖК «Соколиный край» – это комфортный и ую…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
67 м²
5/5
€ 45,278
Лови момент. Развитая инфраструктура. Рядом лес - грибы, ягоды, зайчики, вечерние прогулки н…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
65 м²
5/5
€ 43,957
Мечтаете жить за городом в полном комфорте? Тогда Соколиный край - это именно то место. ЖК &…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
27 м²
4/5
€ 24,491
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Возможн…
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
3
78 м²
5/5
€ 52,414
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Возможн…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
27 м²
5/5
€ 24,297
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Возможн…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
67 м²
4/5
€ 46,543
Продаются квартиры с большими кухнями ЖК «Соколиный край» – это комфортный…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
60 м²
5/5
€ 40,517
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
27 м²
4/5
€ 24,491
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
27 м²
5/5
€ 24,297
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
43 м²
4/5
€ 33,313
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
60 м²
4/5
€ 42,906
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
60 м²
3/5
€ 42,906
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
60 м²
2/5
€ 42,906
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
28 м²
4/5
€ 25,792
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
28 м²
2/5
€ 25,792
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
28 м²
5/5
€ 25,587
Успейте приобрести качественное и доступное жильё в ЖК «Соколиный край». Срок сд…
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
3
80 м²
4/5
€ 56,914
Продается просторная трёхкомнатная квартира в строящемся ЖК Соколиный край в Мачулищах! Всег…
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1
27 м²
5/5
€ 24,524
Бесплатно для Вас: подбор вариантов квартиры; консультации по ипотеке. ЖК «Соколиный к…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
63 м²
2/5
€ 43,831
Бесплатно для Вас: подбор вариантов квартиры; консультации по ипотеке. ЖК «Соколиный к…
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
3
80 м²
2/5
€ 54,561
Самое выгодное предложение! ЖК "Соколиный край" - идеальное место для жизни. мало…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
60 м²
3/5
€ 43,155
Самое выгодное предложение! ЖК "Соколиный край" - идеальное место для жизни. мало…
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2
63 м²
4/5
€ 43,957
Мечтаешь жить вдали от городской суеты? Лови момент! ЖК "Соколиный край" - твой ма…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Мачулищи, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты