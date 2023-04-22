Квартира 3 комнаты Мачулищи, Беларусь 3 Количество комнат 62 м² 5/9 Этаж

€ 38,751

Продажа трёхкомнатной квартиры в г.п. Мачулищи в 10 км. от Минска. Дом расположен в центре п…