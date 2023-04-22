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Квартиры в Мачулищи, Беларусь

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19 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 5/9 Этаж
€ 38,751
Продажа трёхкомнатной квартиры в г.п. Мачулищи в 10 км. от Минска. Дом расположен в центре п…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 2/5 Этаж
€ 37,850
Уютная 2-комнатная квартира в 10-ти км от Минска! Адрес: Мачулищи, ул. Гвардейская, д. 12 ❤️…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 2/5 Этаж
€ 76,601
Современная стильная 2-комнатная квартира Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул. Авиаторов, 2/1. Па…
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 4/5 Этаж
€ 44,609
Квартира функционального проекта с тремя изолированными комнатами в г.п.Мачулищи, в 10 км.о…
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
3 Количество комнат 81 м² 4/5 Этаж
€ 53,981
Продается 3-комн. квартира Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул. Авиаторов, 2. Параметры квартиры:…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат 61 м² 4/9 Этаж
€ 49,475
Продается 2-ух комнатная квартира в ближайшем пригороде Минска - гп. Мачулищи, всего 10 км о…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 32,893
Продается просторная 2-ух комнатная квартира с большой кухней (8,6 м2_)  в центре г.п. …
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
3 Количество комнат 87 м² 6/9 Этаж
€ 88,316
ПРОДАЕТСЯ ПРОСТОРНАЯ 3-КОМНАТНАТНАЯ КВАРТИРА В Г.П. МАЧУЛИЩИ. Площадь по СНБ …
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1 Количество комнат 46 м² 3/5 Этаж
€ 34,876
Продажа квартиры в строящемся  доме в ЖК «Соколиный край»  г.п. Мачули…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 4/5 Этаж
€ 41,905
Предлагаем к приобретению двухкомнатную квартиру в Мачулищах, ул. Молодежная, 14. Удачная пл…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 5/9 Этаж
€ 41,905
Предлагаем к приобретению двухкомнатную квартиру в Мачулищах, ул. Молодежная, 11   Удач…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 3/4 Этаж
€ 32,443
Выгодное предложение - двухкомнатная квартира в 15 минутах езды от Минска - центр городского…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат 63 м² 3/5 Этаж
€ 40,553
Новая двухкомнатная квартира в современном ЖК «Соколиный край», дом 2.1, гп. Мач…
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 4/9 Этаж
€ 45,059
Продается отличная квартира в Мачулищах, улица Молодёжная дом 13. 2-комнатная квартира с хор…
Квартира в Мачулищи, Беларусь
Квартира
Мачулищи, Беларусь
82 м² 2/10 Этаж
€ 22,079
Продается комната в 3-комн квартире с ремонтом. Комната  - 19,7 м. кв. в 3-х комнатной …
Квартира 2 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мачулищи, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 1/5 Этаж
€ 50,466
Продаём двухкомнатную квартиру в Мачулищах, переулок Парковый дом 3. Дом кирпичный 2015 года…
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 1/5 Этаж
€ 71,194
Продается квартира с ремонтом в современном ЖК в пригороде Минска.  ЖК «Соколиный…
Квартира 1 комната в Мачулищи, Беларусь
Квартира 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1 Количество комнат 48 м² 3/5 Этаж
€ 34,155
Адрес: г.п.Мачулищи, ул.Авиаторов, д. 16А, корп. 2. ЖК «Соколиный край» Комплекс…
Квартира 3 комнаты в Мачулищи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мачулищи, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 2/9 Этаж
€ 56,775
Продаём трёхкомнатную квартиру в Мачулищах,  ул.Молодёжная дом 31. Дом 2006 года, прост…
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