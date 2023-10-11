ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Мохровский сельский Совет
Дома
Дома в Мохровский сельский Совет, Беларусь
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1
28 м²
13/25
Квартира в новом доме "Салоники". Дом сдан в 2023 году. Современный и перспективный район г…
€41,492
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
2
47 м²
1/4
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Мицкевича, 1959 г.п., 1 / 4 кирпич, 46,7 / 46,7 / 26,9 /…
€70,725
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
3
66 м²
6/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Орловская, 1987 г.п., 6 / 9 панель, 70,8 / 66,3 / 41,7 /…
€55,637
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
77 м²
2/3
Просторная 3-ех комнатная квартира с хорошей планировкой и высокими потолками в Московском р…
€77,326
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
3
94 м²
2/4
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Карла Маркса, 1953 г.п., 2 / 4 кирпич, 93,8 / 93,8 / 56,…
€82,041
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, новое здание
Минск, Беларусь
2
37 м²
11/25
Квартира полностью готова к проживанию, ремонт сделан не для продажи, а для жизни. Качество …
€72,423
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Любань, Беларусь
1
34 м²
3/5
€16,031
Рекомендовать
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
412 м²
Продаю гостиницу ( без отделки) на Браславских озерах. Беларусь. 250 метров до пляжа. Общая …
€30,082
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
3
82 м²
3/9
Просторная 3-комнатная квартира с готовой гардеробной. Окна квартиры выходят на две стороны …
€107,248
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Лесной, Беларусь
2
62 м²
2/10
Прекрасная квартира в прекрасном месте за прекрасную цену
€63,181
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Дещенский сельский Совет, Беларусь
3
55 м²
2
Садовое товарищество «Солнечное-2010» рядом с д. Тристенец (1 км). Узденский район, Дещен…
€22,444
Рекомендовать
Дом со стеклопакетами, с гаражом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
265 м²
2
Продается незавершённое законсервированное капитальное строение с участком в живописном мест…
€89,585
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мохровский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL