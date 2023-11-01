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Дома в Любоничский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Любоничи, Беларусь
Дом
Любоничи, Беларусь
Продается участок с ветхим домом в а.г. Любоничи, 27км до г.Бобруйск. Агрогородок с развитой…
€1,419

Параметры недвижимости в Любоничский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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