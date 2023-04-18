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Купить дом в Любань, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
104 м²
€ 43,022
Предлагаем Вам уютный дом в г. Любань! Адрес: Любань, ул. Кирова ❤️ Дом c отличным ремонтом …
Домв Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
78 м²
€ 14,188
Продажа дома в г.Любань Минской области, в 142 км от МКАД в Слуцком направлении. Новый сруб,…
Коттеджв Любань, Беларусь
Коттедж
Любань, Беларусь
236 м²
€ 39,361
Добротный коттедж  в тихом, уютном, живописном месте в г.Любань.  Строили с любовь…
Домв Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
60 м²
€ 16,019
Продажа дома в центре города. Вода в доме, канализация местная, газ подведен к дому. Дом пос…
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