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Дома в Любанский район, Беларусь

Любань
4
Реченский сельский Совет
1
Сорочский сельский Совет
1
Юшковичский сельский Совет
1
7 объектов найдено
Дом в Сорочи, Беларусь
Дом
Сорочи, Беларусь
49 м²
€ 40,701
Дом на просторном участке в аг. Сорочи Адрес: аг. Сорочи, ул. Чкалова ❤️Каждый мечтает о рос…
Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
104 м²
€ 42,605
Предлагаем Вам уютный дом в г. Любань! Адрес: Любань, ул. Кирова ❤️ Дом c отличным ремонтом …
Дом в Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юшковичский сельский Совет, Беларусь
82 м²
Цена по запросу
Устали от городской суеты? Готовый дом в живописном месте  для круглогодичного комфортн…
Дом в Обчин, Беларусь
Дом
Обчин, Беларусь
83 м²
€ 36,260
СРОЧНО!  Продается дом в Любанском районе Добротный дом с большим участком 25 соток. П…
Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
78 м²
€ 13,144
Продажа дома в г.Любань Минской области, в 142 км от МКАД в Слуцком направлении. Новый сруб,…
Коттедж в Любань, Беларусь
Коттедж
Любань, Беларусь
236 м²
€ 38,979
Добротный коттедж  в тихом, уютном, живописном месте в г.Любань.  Строили с любовь…
Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
60 м²
€ 15,864
Продажа дома в центре города. Вода в доме, канализация местная, газ подведен к дому. Дом пос…

Параметры недвижимости в Любанский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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