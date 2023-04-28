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Коттеджи в Любанский район, Беларусь

Любань
1
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1 объект найдено
Коттедж в Любань, Беларусь
Коттедж
Любань, Беларусь
236 м²
€ 38,979
Добротный коттедж  в тихом, уютном, живописном месте в г.Любань.  Строили с любовь…

Параметры недвижимости в Любанский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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