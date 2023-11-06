ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Лыщицкий сельский Совет
Таунхаусы
Таунхаусы в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью
Жодино, Беларусь
2
49 м²
6/9
❤️Двухкомнатная квартира с начатым ремонтом, где вы сможете воплотить все свои дизайнерские …
€36,271
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
45 м²
4/5
Продается двухкомнатная квартира после капитального ремонта дома. Тихий двор, солнечная стор…
€43,824
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Старо-Борисов, Беларусь
2
34 м²
1/2
Уютная двухкомнатная квартира в прекрасном месте. Адрес: аг. Старо-Борисов, ул. Комарова, д.…
€20,327
Рекомендовать
Дом
Барановичи, Беларусь
69 м²
Предлагаем к покупке жилой дом по ул. Т. Шевченко. * Площадь: общая – 69,3 кв.м., жилая – 42…
€14,266
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с центральным отоплением
Гродно, Беларусь
4
1
58 м²
1/5
Продается уютная 1/2, в 4 — комнатной квартире, по ул. Врублевского 46. Также рассматриваем …
€12,961
Рекомендовать
Дом с садом
Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
80 м²
Продаётся дом в д.Слободка 14 км от Могилёва.Дом деревянный площадью 80 квадратов.Жилое сост…
€6,527
Рекомендовать
Дом
Витебск, Беларусь
Продается дача с большим участком в Улановичах в СТ "Дружба". Площадь участка 9,22 сотки. До…
€3,263
Рекомендовать
Дом 5 спален с гаражом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
7
2
338 м²
2
Продаётся дом в деревне Прилепы. Общая площадь 337.5 м2. Строение выполнено из полнотелого к…
€158,512
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
3
57 м²
4/25
Продам трёхкомнатную квартиру, ЖК Минск Мира. До метро «Аэродромная» 400 метров. Гибкая сис…
€68,356
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3
77 м²
1/2
Продается просторная 3 -комнатная квартира в 5 - квартирном жилом доме в центре города по ул…
€42,891
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Беловежский, Беларусь
2
54 м²
3/3
2-комнатная квартира, аг. Беловежский, ул. Солнечная, 1985 г.п., 2 / 3 панель, 56,3 / 54,2 /…
€19,581
Рекомендовать
Дом
Рудное, Беларусь
63 м²
Продается дом в д. Рудное Копыльского района Минской области! Большой участок 25 соток отли…
€3,263
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL