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Лыщицкий сельский Совет
Дома
Дома в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
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11 объектов найдено
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Дом
Новые Лыщицы, Беларусь
116 м²
€ 80,829
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 116,3 кв.м, общ.- 116,3 кв.м, жил.- 64,3 кв.м,…
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
17 м²
€ 5,358
Садовый домик в Брестском р-не. 2009 г.п. 1 этаж. Общ.- 16,7 кв.м. 1 комната. Стены: материа…
Дом
Яцковичи, Беларусь
80 м²
€ 15,439
Покупая этот объект - Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем к покупке дом после рекон…
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 11,352
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 13,532
Лот 6400. Жилой дом в агрогородке Лыщицкого с/с в 15 км от Бреста. Вся необходимая для комфо…
Дом
Новые Лыщицы, Беларусь
101 м²
€ 56,762
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж. Общ.- 101,18 кв.м, жил.- 67,78 …
Дом
Новые Лыщицы, Беларусь
100 м²
€ 59,032
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 106,02 кв.м, общ.- 99…
Дом
Яцковичи, Беларусь
46 м²
€ 14,804
Лот 5833. В продаже уютный жилой дом в деревне в направлении Высокого в 27 км от Бреста. Дом…
Дом
Новые Лыщицы, Беларусь
163 м²
€ 45,410
Лот 3625. Современный дом в д. Новые Лыщицы Брестского района. Дом блочный, утеплен и оштука…
Дом
Новые Лыщицы, Беларусь
196 м²
€ 118,065
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 218,5 кв.м, общ.- 195,5 кв.м, жил.- …
Дом
Новые Лыщицы, Беларусь
140 м²
€ 65,390
CРОЧНО !!! Жилой дом. 2006 г.п. Брестский р-н. Газосиликатный блок / керамический кирпич / ш…
Параметры недвижимости в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
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