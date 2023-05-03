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Квартиры в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 1/2 Этаж
€ 18,164
Лот 6881. Продаётся двухкомнатная квартира в д. Новые Лыщицы на 1 этаже двухэтажного кирпичн…

Параметры недвижимости в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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