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Дома в Лынтупский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лынтупский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 54,207
Продаётся волшебный загородный дом 100% готовности на берегу озера "Большие Швакшты&quo…

Параметры недвижимости в Лынтупский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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