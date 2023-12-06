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Коттеджи в Лепель, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж с мебелью, новое здание, с гаражом в Лепель, Беларусь
Коттедж с мебелью, новое здание, с гаражом
Лепель, Беларусь
Площадь 137 м²
Продаётся шикарный коттедж в одном из красивейших и экологически-чистых мест Беларуси. Дом с…
€203,794
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