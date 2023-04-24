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Дома в Ляховичский район, Беларусь

Коньковский сельский Совет
2
Ляховичи
2
Кривошинский сельский Совет
1
5 объектов найдено
Дом в Ляховичи, Беларусь
Дом
Ляховичи, Беларусь
156 м²
€ 51,007
Для тех, кто давно мечтает об уютном семейном гнездышке, кто ценит комфорт и простор! Этот д…
Дом в Ляховичи, Беларусь
Дом
Ляховичи, Беларусь
120 м²
€ 44,969
Жилой дом в Ляховичах. * Площадь: общая – 120 кв.м., жилая – 53,4 кв.м., кухня &…
Дом в Коньковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коньковский сельский Совет, Беларусь
€ 9,733
Для любителей природы и загородной жизни!  Всем, кто мечтает построить  агроусадьб…
Дом в Кривошин, Беларусь
Дом
Кривошин, Беларусь
73 м²
€ 9,823
Продается дом в д. Кривошин. * Площадь: общая – 73 кв.м., жилая – 43,7 кв.м.; * …
Дом в Коньковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коньковский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 4,055
В продаже незавершённое кап. строение в Ляховичском районе. * Площадь: общая – 46,2 кв…

Параметры недвижимости в Ляховичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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