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Квартиры в Ляховичский район, Беларусь

Коньковский сельский Совет
1
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Дарево, Беларусь
Квартира 1 комната
Дарево, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 4/5 Этаж
€ 12,166
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Параметры недвижимости в Ляховичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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