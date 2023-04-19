Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Ляховичский район
  5. Ляховичи

Купить недвижимость в Ляховичи, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Ляховичи, Беларусь
Дом
Ляховичи, Беларусь
156 м²
€ 51,809
Для тех, кто давно мечтает об уютном семейном гнездышке, кто ценит комфорт и простор! Этот д…
Домв Ляховичи, Беларусь
Дом
Ляховичи, Беларусь
120 м²
€ 45,677
Жилой дом в Ляховичах. * Площадь: общая – 120 кв.м., жилая – 53,4 кв.м., кухня &…
Квартира 1 комнатав Ляховичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ляховичи, Беларусь
1 Количество комнат 28 м² 3/5 Этаж
€ 11,442
Realting.com
Перейти