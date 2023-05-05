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Дома в Лунненский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лунненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
€ 36,288
Дом 2 комнаты в Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Лунненский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
€ 36,288
Дом в Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лунненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
€ 30,844
Дом 3 комнаты в Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Лунненский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
€ 30,844
Дом в Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лунненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
€ 33,566
Дом 2 спальни в Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 спальни
Лунненский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
€ 57,153
Дом в Лунненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лунненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
€ 26,308

Параметры недвижимости в Лунненский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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