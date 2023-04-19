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Купить дом в Лунинецкий район, Беларусь

Лунинец
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1 объект найдено
Домв Лунинец, Беларусь
Дом
Лунинец, Беларусь
71 м²
€ 27,243
Продается уютный дом в г. Лунинец. Готовность 100%. Участок 8.86 соток. Общая площадь 72.2 к…

Параметры недвижимости в Лунинецкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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