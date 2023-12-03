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Квартиры в Лунинецкий район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с домофоном в Микашевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Микашевичи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
3-комнатная квартира, г. Микашевичи, ул. Франциска Скорины, 1983 г.п., 9 / 9 панель, 63,5 / …
€13,778
в месяц
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Параметры недвижимости в Лунинецкий район, Беларусь

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с видом на горы
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