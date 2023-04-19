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Купить дом в Лукский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Лукский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лукский сельский Совет, Беларусь
115 м²
€ 5,467
Продается дом без внутренней отделки в красивом месте среди дубов. Дом из блоков, обложен ки…
Домв Лукский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лукский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 2,916
Продаётся дом в д. Крышиловщина, Кореличского р-на, возле Мирского замка. Дом деревянный, ок…

Параметры недвижимости в Лукский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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