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Дома в Лукомльский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с садом, с ландшафтным дизайном в Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с ландшафтным дизайном
Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Продается дом со всеми удобствами и уникальным расположением в д. Абузерье (12 км от Новолук…
€42,806

Параметры недвижимости в Лукомльский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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