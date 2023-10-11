Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Лукомльский сельский Совет

Жильё в Лукомльский сельский Совет, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с домофоном в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Малорита, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1975 г.п., 5 / 5 панель, 42,1 / 41,0 / 27,…
€17,540
Квартира 1 спальня с мебелью, возможен торг в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 спальня с мебелью, возможен торг
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Продается 2к квартира по Днепровскому бульвару 42. Квартира расположена на 3-ем этаже 5-ти э…
€27,347
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Деревянный дом, обложен кирпичом. Есть чердак, подвал. На участке летний душ и туалет. Участ…
€16,503
Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме. 1952 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 66,0 кв.м, общ.- 66,0 кв.м,…
€31,119
Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/9
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гаврилова, 1985 г.п., 3 / 9 панель, 52,3 / 49,9 / 29,6 /…
€38,946
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 1/26
Продается замечательная квартира в комплексе D3. Расположенный на берегу водохранилища Дрозд…
€187,658
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 17/17
Просторная и светлая трёхкомнатная квартира в современном доме 2021 года постройки! - Преиму…
€113,066
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/25
Продаётся готовая квартира в  «Варшаве»   Хотите жить в шикарном новом доме в нескольких мин…
€70,358
Квартира в Ратомка, Беларусь
Квартира
Ратомка, Беларусь
Площадь 53 м²
ВНИМАНИЕ! Фактически вы приобретаете 130.32м2 по СНБ! Общая площадь 52.5м2, кухня 12,8!  Пре…
€60,824
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 11/1
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Светлогорский район, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Светлогорский район, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продается уютная, теплая 4-х комнатная квартира по адресу: г.Светлогорск, м-н Молодежный. По…
€18,860
Дом с гаражом в Минск, Беларусь
Дом с гаражом
Минск, Беларусь
Площадь 127 м²
Доброго времени суток, уважаемый покупатель! Предлагаю Вашему вниманию законсервированное ст…
€132,021

Параметры недвижимости в Лукомльский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти