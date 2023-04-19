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Купить дом в Луковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Луково, Беларусь
Дом
Луково, Беларусь
203 м²
€ 82,382
Лот 7015. В продаже дом на берегу Луковского водохранилища. Стены возведены из блоков, кровл…
Домв Луковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Луковский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 3,936
Лот 5362. Домик в деревне Малоритского района, построенный в 1970 году. Стены из строительно…
Домв Луковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Луковский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 5,950
Лот 6003. В продаже дом в деревне Малоритского района. Дом достаточно крепкий, выполнен из б…

Параметры недвижимости в Луковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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