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Квартиры в Луковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Луково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Луково, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, аг. Луково, ул. Комсомольская, 1979 г.п., 2 / 2 кирпич, 72,2 / 69,4 / …
€6,412

Параметры недвижимости в Луковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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