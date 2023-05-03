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Жильё с бассейном в Луговослободской сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 41,686
Продается уютный и теплый дачный дом, с возможностью круглогодичного проживания, находящийся…

Параметры недвижимости в Луговослободской сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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