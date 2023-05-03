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Коттеджи в Луговослободской сельский Совет, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттедж в Луговая Слобода, Беларусь
Коттедж
Луговая Слобода, Беларусь
105 м²
€ 37,236
Продаётся дом в агрогородке Луговая Слобода. Отличное месторасположение: 15 км от МКАД в Мог…
Коттедж в Обчак, Беларусь
Коттедж
Обчак, Беларусь
260 м²
€ 61,757
Обчак, Минский район, пригород Минска, 10 км от МКАД, Могилёвское направление,  добротн…
Коттедж в Обчак, Беларусь
Коттедж
Обчак, Беларусь
170 м²
€ 39,052
Продается незавершенное строение (коттедж) в д. Обчак, Могилевское направление, 10 км от МКА…
Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
232 м²
€ 140,679
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
179 м²
€ 178,914
Продаётся современный двух уровневый коттедж с прекрасной террасой в живописном месте деревн…

Параметры недвижимости в Луговослободской сельский Совет, Беларусь

с бассейном
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