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Квартиры в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
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7 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Привольный, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
2/2 Этаж
€ 40,869
Двухкомнатная квартира в центре благоустроенного п. Привольный! Адрес: п. Привольный, ул. Юб…
Квартира 1 комната
Замосточье, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
2/5 Этаж
€ 34,965
Продается 1 комнатная квартира с хорошим ремонтом в 15 минутах езды от Минска. …
Квартира 2 комнаты
Замосточье, Беларусь
2 Количество комнат
61 м²
3/5 Этаж
€ 50,859
Эту квартиру можно приобрести в кредит на следующих условиях: Перв. взнос в долларах/Сумма к…
Квартира
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 25,429
Продается участок в красивом месте в окружении леса. На участке расположены полдома (состоя…
Квартира 3 комнаты
Привольный, Беларусь
3 Количество комнат
78 м²
3/5 Этаж
€ 55,400
Если вы устали от шума мегаполиса и желаете после работы наслаждаться размеренной жизнью в с…
Квартира
Привольный, Беларусь
65 м²
€ 68,114
Одноэтажный дом, 64,5 кв.м., 3 комнаты, кухня, с/у раздельный, облицован плиткой, отдельная …
Квартира
Луговая Слобода, Беларусь
56 м²
€ 12,261
Продается доля (¾) в трехкомнатной квартире, расположенной по адресу: Минская область…
Параметры недвижимости в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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