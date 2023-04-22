Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Борисовский район
  5. Лошницкий сельский Совет
  6. Дома

Дома в Лошницкий сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 9,913
Новый объект на рынке недвижимости. Продается  дача в СТ Сад (Лошницкий с/с). Дача ухуж…
Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
35 м²
€ 7,390
Продается жилой дом в аг.Лошница. В доме печное отопление, есть свет, телефон, интернет. Газ…
Дом в Новосады, Беларусь
Дом
Новосады, Беларусь
85 м²
€ 18,655
Продается дом в деревне Новосады. Дом расположен на ул. Вокзальная недалеко от станции "…
Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
€ 10,454
Продается дом в а. г. Лошница.. Дом деревянный с блочной пристройкой. На участке хоз построй…
Дом в Новосады, Беларусь
Дом
Новосады, Беларусь
37 м²
€ 5,407
Дача в 15 км от Борисова Арес: СТ "Шилино", ул.№ 7 ⭕️ О Вашем будущем участке…
Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
38 м²
€ 16,221
Продаётся земельный участок 25 соток с назначением для строительства и обслуживания жилого д…
Дом в Новосады, Беларусь
Дом
Новосады, Беларусь
140 м²
€ 15,320
Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 8,111
Продается дача, в с/к «Фруктовый». Московское направление в 30 км. от г. Борисова

Параметры недвижимости в Лошницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти